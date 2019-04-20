سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 20 أبريل/نيسان 2019
النيابة التركية تحيل عنصرَي المخابرات الإماراتية للقضاء بتهمة التجسس السياسي والعسكري / TRT Arabi
20 أبريل 2019

أهم الأحداث:

النيابة التركية تحيل عنصرين من المخابرات الإماراتية للقضاء بتهمة التجسس، ومسؤول رفيع في جامعة الدول العربية يقول سنناقش صفقة القرن الأحد، لكن الطرح "غير مطمئن".

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السلطات الأمنية في تركيا توقف رجلين يُشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات

ألقت قوات الأمن التركية، الإثنين، القبض على رجلَي استخبارات في إسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات. [TRT عربي]

وأحالت النيابة الرجلين إلى القضاء التركي بتهمة التجسس السياسي والعسكري. [TRT عربي]

وأكّد الرجلان خلال التحقيق معهما أنهما كانا موجودين في تركيا لجمع معلومات تتعلق بالعرب الموجودين في البلاد. [TRT عربي]

وتحقق السلطات المعنية في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018. [الأناضول]

الجامعة العربية: سنناقش صفقة القرن الأحد لكن الطرح "غير مطمئن"

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الجمعة، أن الاجتماع الوزاري الطارئ المقرر عقده الأحد المقبل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيُخصص لمناقشة ما يثار عن "صفقة القرن" الأمريكية. [TRT عربي]

ولفت إلى أن الأمور "ليست مطمئنة" بهذا الصدد. [TRT عربي]

وقال كوشنر، المفوض الأمريكي المسؤول عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، إن "مقترح السلام في الشرق الأوسط يتطلب تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". [الحرة]

مصدر:TRT عربي
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