قال البيت الأبيض في بيان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدّث هاتفياً مع الجنرال الليبي خليفة حفتر حول "جهود مكافحة الإرهاب وإحلال السلام".

وجاء في البيان أن ترمب أقرّ بدور حفتر "الجوهري" في "مكافحة الإرهاب"، بالإضافة إلى "تأمين موارد ليبيا النفطية".

وتناقش الجانبان حول تبنّي رؤية مشتركة تضمن انتقال ليبيا إلى "نظام سياسي ديمقراطي مستقر".

وبدأت الأزمة الأخيرة في ليبيا منذ ثلاثة أسابيع، عندما زحفت قوات حفتر من الشرق نحو العاصمة طرابلس في عملية وصفها رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بأنها "محاولة انقلاب".

وأدان رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج ما أسماه "صمت" حلفائه الدوليين أمام زحف قوات مناوئة نحو العاصمة طرابلس.

وأسفرت المعارك، منذ اندلاعها يوم 4 أبريل/نيسان، عن مقتل 205 أشخاص، بحسب منظمة الصحة العالمية.