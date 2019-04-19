سياسة
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حفتر يتلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب لمناقشة الأوضاع في ليبيا
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هاتفياً مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمناقشة تبنّي رؤية مشتركة تضمن انتقال ليبيا إلى "نظام ديمقراطي مستقر"، بحسب ما أورد البيت الأبيض.
حفتر يتلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب لمناقشة الأوضاع في ليبيا
خليفة حفتر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Getty Images
19 أبريل 2019

قال البيت الأبيض في بيان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدّث هاتفياً مع الجنرال الليبي خليفة حفتر حول "جهود مكافحة الإرهاب وإحلال السلام".

وجاء في البيان أن ترمب أقرّ بدور حفتر "الجوهري" في "مكافحة الإرهاب"، بالإضافة إلى "تأمين موارد ليبيا النفطية".

وتناقش الجانبان حول تبنّي رؤية مشتركة تضمن انتقال ليبيا إلى "نظام سياسي ديمقراطي مستقر".

وبدأت الأزمة الأخيرة في ليبيا منذ ثلاثة أسابيع، عندما زحفت قوات حفتر من الشرق نحو العاصمة طرابلس في عملية وصفها رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بأنها "محاولة انقلاب".

وأدان رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج ما أسماه "صمت" حلفائه الدوليين أمام زحف قوات مناوئة نحو العاصمة طرابلس.

وأسفرت المعارك، منذ اندلاعها يوم 4 أبريل/نيسان، عن مقتل 205 أشخاص، بحسب منظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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