سياسة
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الجامعة العربية: سنناقش صفقة القرن الأحد لكن الطرح "غير مطمئن"
قال مسؤول رفيع بجامعة الدول العربية، الجمعة، إن الاجتماع الوزاري الطارئ، المقرر عقده الأحد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيكون مخصصاً لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية.
الجامعة العربية: سنناقش صفقة القرن الأحد لكن الطرح "غير مطمئن"
الجامعة العربية ستعقد، الأحد، اجتماعاً وزارياً طارئاً لمناقشة ما يثار حول "صفقة القرن" / Getty Images
19 أبريل 2019

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الجمعة، أن الاجتماع الوزاري الطارئ المقرر عقده الأحد المقبل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيُخصص لمناقشة ما يثار عن "صفقة القرن" الأمريكية، لافتاً إلى أن الأمور "ليست مطمئنة" بهذا الصدد.

وأضاف زكي، في تصريحات صحفية، أنه "كلما صدرت تقارير إخبارية تتناول هذه الصفقة، يسارع الجانب الأمريكي بنفيها والتقليل من شأنها".

وتابع "الكثير من المسؤولين العرب استمعوا بأشكال متعددة إلى بعض العناصر التى طرحها الجانب الأمريكى هنا أو هناك"، مستدركاً بالقول إنه "بغض النظر عن حقيقة ما يثار فى الإعلام، فإن الصورة العامة ليست مطمئنة حول أن يكون هذا الطرح (صفقة القرن) إيجابياً ومتوازناً وراعياً للحق الفلسطيني".

ويأتي هذا الاجتماع وسط ترقب لتفاصيل ما يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية، المعنية بتقديم تصور لحل القضية الفلسطينية.

وأعلن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، الأربعاء، أن "صفقة القرن ستعلن بعد شهر رمضان المقبل".

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن كوشنر، وهو المفوض الأمريكي المسؤول عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، قوله إن "مقترح السلام في الشرق الأوسط يتطلب تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتوقفت المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أبريل/نيسان 2014 بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان وقبول حدود عام 1967 كأساس للمفاوضات والإفراج عن معتقلين قدامى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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