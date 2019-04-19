سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين لحركة حماس بقطاع غزة
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على موقعين تابعين لحركة حماس في غزة، ولم يرد سقوط إصابات أو قتلى جراء الهجوم.
الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين لحركة حماس بقطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين تابعين لحماس في قطاع غزة / Reuters
19 أبريل 2019

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، موقعين يتبعان حركة حماس في قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن طائرة ودبابة أغارتا على موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس في القطاع، رداً على تعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أية جهة في غزة، مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار على القوة الإسرائيلية، الذي تحدّث عنه الناطق الإسرائيلي .

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في قطاع غزة، نقلاً عن شهود عيان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف موقع رصد تابعاً لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شرقي مخيم البريج وسط القطاع، ثم عاد وقصف موقع رصد آخر، شرقي مدينة غزة. ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية إصابات جراء القصف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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