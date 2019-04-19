سياسة
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فلسطينيون يشاركون في مسيرات العودة تحت شعار "يوم الأسير"
أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اسم "يوم الأسير" على مسيرات العودة هذه الجمعة، بمشاركة مئات الفلسطينيين الذين توافدوا نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية.
فلسطينيون يشاركون في مسيرات العودة تحت شعار "يوم الأسير"
مسيرات العودة وكسر الحصار عند الحدود الشرقية لقطاع غزة - أرشيفية / AFP
19 أبريل 2019

توافد فلسطينيون، الجمعة، نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.

وحملت المسيرات هذا الأسبوع اسم "يوم الأسير" وفق التسمية التي أطلقتها عليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف الأربعاء الماضي.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المتظاهرين، الأمر الذي تسبب بإصابة 12فلسطينياً بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، مطالبين بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم ورفع الحصار عن القطاع.

وأسفر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف حتى الآن.

مصدر:AA
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