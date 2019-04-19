أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أنّ تركيا تولي أهمية لمخاوف حلف شمال الأطلسي (الناتو) حيال شرائها منظومة S-400 للدفاع الجوي من روسيا.

جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الروماني تيودور ميليشكانو والبولندي جاك تشابوتوفيتس، عقب اجتماع مغلق في العاصمة أنقرة، الجمعة.

وقال جاوش أوغلو "ليس صحيحاً عدم أخذنا بعين الاعتبار مخاوف حلف الناتو حول شرائنا منظومة S-400 الروسية".

وحول ادعاءات اختراق منظومة S-400 لنظام مقاتلات F-35، أشار جاوش أوغلو إلى أنّ تركيا جزء من برنامج صناعة تلك المقاتلات.

وأضاف "اتخذنا الخطوات اللازمة كي تكون صواريخ منظومة S-400 تحت تحكمنا بشكل كامل، وعلى الرغم من ذلك فعلى الخبراء أن يقولوا كلمتهم في هذا الشأن".

وتابع وزير الخارجية التركي "طائرات F-35 الأمريكية والإسرائيلية تطير فوق سماء سوريا على الرغم من وجود S-400 فيها، كذلك فإنّ طائرات F-35 النرويجية تحلق في شمالي البلاد على مقربة من منظومة S-400 المتمركزة داخل الحدود الروسية".

وأشار جاوش أوغلو إلى أن الاجتماع الثلاثي مع ميليشكانو وتشابوتوفيتس "كان إيجابياً جداً، وتم خلاله بحث التهديدات والتطورات في الجناحين الشرقي والجنوبي لحلف الناتو".

ولفت إلى أنّ التعاون بين الدول الثلاثة سيساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأكد اتفاقهم حول دخول جورجيا الحلف في أسرع وقت.

وتزعم الولايات المتحدة أن صواريخ S-400 الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو بعدّ تركيا عضواً فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار.