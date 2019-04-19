سياسة
3 دقيقة قراءة
المجلس العسكري في السودان يعفي عدداً من المسؤولين الحكوميين من مناصبهم
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قراراً أعفى بموجبه السفير بدر الدين عبد الله من منصب وكيل وزارة الخارجية. كما قرر المجلس إعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين في وزارتي الإعلام والاتصالات، والموارد المائية والكهرباء.
المجلس العسكري في السودان يعفي عدداً من المسؤولين الحكوميين من مناصبهم
المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعفي عدداً من المسؤولين الحكوميين
19 أبريل 2019

أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، السفير بدر الدين عبد الله، من منصب وكيل وزارة الخارجية، وهو بمثابة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد.

وبدر الدين عبد الله من المحسوبين على الرئيس المعزول عمر البشير، ومن بين من طالبت المعارضة بإبعادهم من السلك الدبلوماسي، وقالت إن تعيينه جاء بسبب "الولاء السياسي وليس (الأداء) المهني".

وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، في بيان آخر، أن الإعفاء سببه إصدار وزارة الخارجية بياناً إعلامياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري.

وأوضح كباشي أن بيان الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان، ولم تأخذ وزارة الخارجية في هذ الموضوع رأي المجلس، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

كذلك أصدر رئيس المجلس العسكري، الجمعة، عدة قرارات أعفى بموجبها عدداً من المسؤولين الحكوميين بوزارتي الإعلام والاتصالات، والموارد المائية والكهرباء من مناصبهم.

وحسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، تم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وكلّف المجلس العسكري عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب المعارضة وقواها بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us