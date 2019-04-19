سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 19 أبريل/نيسان 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد مواصلة دعم السوريين / AA
19 أبريل 2019

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يؤكد مواصلة دعم السوريين على الرغم من توجهات المعارضة، ووزير العدل الأمريكي يقول إن المحقق الخاص مولر أثبت عدم تورط حملة ترمب مع روسيا.

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أردوغان: سنواصل دعم السوريين على الرغم من توجهات المعارضة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، توجهات حزب الشعب الجمهوري المعارض تجاه اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا. [TRT عربي]

وجاءت كلمة الرئيس التركي خلال مؤتمر "مستقبل العمل: التحديات والفرص" في العاصمة أنقرة، وقال فيها "سنواصل دعم السوريين عبر قنوات الحكومة والولايات، على الرغم من اعتزام زعيم أكبر أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم". [الأناضول]

بعد نشر تقرير مولر الكامل.. هل بُرّئ ترمب كلياً؟

أعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار، الخميس، أن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016، أظهر أن الرئيس دونالد ترمب، وحملته الانتخابية لم يتعاونا مع روسيا، وأن ترمب لم يعرقل التحقيق. [TRT عربي]

نشر ترمب في تغريدة فور انتهاء مؤتمر وزير العدل، صورة له على تويتر مع عبارة "انتهت اللعبة"، وعبارات تشير إلى عدم وجود تواطؤ أو إعاقة للعدالة. [TRT عربي]

أشار الديمقراطيون إلى أن تقرير مولر يُعدّ "قنبلة سياسية" وقالوا إن "وزير العدل حاول حَرْفَ نتائج مولر قبل أن يستطيع العامة قراءة التقرير". [واشنطن بوست]

مصدر:TRT عربي
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