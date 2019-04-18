أعلن المجلس المحلي لمخيم الركبان، الخميس، أن المخيم بات منطقة منكوبة، بسبب الحصار الذي تفرضه عليه قوات النظام السوري والقوات الموالية له.

ونشر المجلس بياناً له ولهيئة العلاقات العامة والسياسية لمخيم الركبان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، أعلن فيه المخيم منطقة منكوبة بسبب الحصار المفروض عليه.

وقال المجلس إن "القوات المحاصرة للمخيم منعت دخول المواد التموينية والطحين والأدوية والحليب، للضغط على الأهالي من أجل إجبارهم على العودة قسراً إلى مناطق سيطرة النظام".

وأجبر الحصار، بحسب البيان، 35% من سكان المخيم على مغادرته، فيما يرفض البقية "الخضوع وقبول الذل"، نظراً لعدم ثقتهم بالنظام.

ودعا البيان قوات التحالف الدولي لإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المخيم، والضغط على الأمم المتحدة لإدخال قافلة إغاثة في أسرع وقت.

وقال المجلس، الاثنين، إن نظام الأسد، يحتجز المئات من سكان المخيم، الذين خرجوا منه قسراً نتيجة الحصار، ويمارس كافة أنواع التعذيب بحقهم"، مناشداً الأمم المتحدة للقيام بواجباتها تجاه المخيم".

ويعتبر الركبان مخيم عشوائي لا تديره جهة بعينها، سواء من الجانب السوري أو الأردني، ويقع على الحدود بين البلدين.

ويُشار إلى أن المخيم يضم نحو 60 ألف نازح سوري، كانوا ينتظرون السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية هرباً من الحرب.