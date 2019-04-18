قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي الخميس، بالعاصمة التركية أنقرة إن بلاده ليست على اتصال مع النظام السوري.

وأضاف "أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إلى أنقرة، ليست لإجراء وساطة بين تركيا والنظام السوري، ولا توجد مساعٍ من هذا القبيل".

وحول الوضع في محافظة إدلب السورية، أكد متحدث الرئاسة التركية، ضرورة المحافظة على الوضع الحالي فيها، وتابع "نبذل جهوداً من أجل أن يكون اتفاق إدلب دائماً".

وأردف قالن "نبذل جهوداً مكثفة لإنهاء الحرب في سوريا، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وضمان الانتقال السياسي عبر الانتخابات ضمن سلامة الأراضي السورية ووحدتها".

وحول المنطقة الآمنة شمالي سوريا، قال متحدث الرئاسة إن "المنطقة الممتدة من إدلب إلى منبج، مروراً بعفرين وجرابلس داخل الحدود السورية التركية، تشكلت فيها منطقة آمنة فعلياً"، وأضاف "محادثاتنا متواصلة مع الجانب الأمريكي بشكل مكثف حول المنطقة الآمنة بعمق 32 كيلومتراً".

وبخصوص الانسحاب الأمريكي من سوريا، قال "مسألة سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا يشوبها التخبط، وهناك دعم أمريكي متواصل لتنظيم PYG الإرهابي".

وأكد أن "الحرب على الإرهاب ليست نضالاً داخل الحدود التركية فقط، بل إن الهدف الأساسي هو حماية حدود بلدنا، وهذا يكون من الجهة الأخرى لحدودنا".