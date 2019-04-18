سياسة
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قيادة الحزب الحاكم في الجزائر تنفي استقالة منسّقها العام
أصدرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الخميس، بياناً نفت فيه استقالة هيئة تسيير الحزب المؤقتة بقيادة معاذ بوشارب، وقالت إنها لا تزال تمارس مهامها بصورة عادية.
قيادة الحزب الحاكم في الجزائر تنفي استقالة منسّقها العام
كان بوتفليقة عيّن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوشارب منسقاً عاماً مؤقتاً للحزب / AFP
18 أبريل 2019

نفت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الخميس، صحة المعلومات المتداولة حول استقالة هيئة تسيير الحزب المؤقتة بقيادة معاذ بوشارب.

وردّ الحزب في بيان على معلومات انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام، بشأن تنحي بوشارب تحت ضغط معارضيه داخل الحزب.

وجاء في البيان أن "هيئة التسيير تفند المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام؛ لأنها لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات".

وتابع أن الهيئة "تمارس مهامها بصورة عادية، كما تؤكد مجدداً أن أبواب الحزب مفتوحة أمام جميع الإطارات والمناضلين دون إقصاء أو تهميش".

وكان بوتفليقة عيّن، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بوشارب منسقاً عاماً مؤقتاً للحزب، عقب استقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس بشكل مفاجئ.

ويقود بوشارب، وهو رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، منذ ذلك الوقت، هيئة تسيير مؤقتة تضم 23 عضواً أغلبهم وزراء سابقون، بينهم وزير العدل السابق الطيب لوح، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وهما محسوبان على بوتفليقة.

وأعلن قياديون في الحزب الحاكم، قبل أيام، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة، لاستخراج قرار قضائي يعد الهيئة المسيّرة غير شرعية، لكن القرار لم يصدر بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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