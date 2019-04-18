أعلن القانوني المصري البارز نور فرحات، الخميس، رفع دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار دعوة الشعب المصري للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال فرحات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "تم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء"، وهي أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، عقب إعلان لجنة الانتخابات بدء الاستفتاء الجمعة 19 أبريل/نيسان الجاري، ويستمر لمدة 4 أيام للمصريين في الداخل والخارج.

ويُعدّ فرحات أحد أبرز المعارضين للتعديلات الدستورية، وكان وصفها في وقت سابق بـ"الاستبدادية"، وأوضح "لا يفوق أسفي على التعديلات الدستورية الاستبدادية غير أسفي على تساقط أوراق التوت عن أحزاب لها تاريخ في النضال من أجل الديمقراطية، العزاء أن الفجر المشرق يولد من الليل المظلم".

وتتيح التعديلات الدستورية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، كذلك تزيد من صلاحيات المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ما قد يهدد استقلالية مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء المصري.