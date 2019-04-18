انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، توجهات حزب الشعب الجمهوري المعارض تجاه اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا.

فقد قرر تانجو أوزجان رئيس بلدية بولو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، قطع المساعدات المقدمة للسوريين المقيمين فيها، إذ قال عقب فوزه برئاسة البلدية "لن أقدم أي مساعدة للسوريين من خزانة البلدية، ولن أمنحهم رخصة فتح محال تجارية لأنني أرفض استقرارهم في تركيا، وموقفي ثابت في هذا الموضوع".

جاءت كلمة الرئيس التركي خلال مؤتمر "مستقبل العمل: التحديات والفرص" في العاصمة أنقرة، وقال فيها "سنواصل دعم السوريين عبر قنوات الحكومة والولايات، على الرغم من اعتزام زعيم أكبر أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم".

وتستضيف تركيا نحو أكثر من 3.5 مليون سوري، بعد لجوئهم إلى أراضيها بسبب تأجُّج الحرب في سوريا إثر الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/آذار 2011.