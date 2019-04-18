سياسة
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ارتفاع حصيلة ضحايا معارك طرابلس إلى 205 قتلى
قالت منظمة الصحة العالمية إن حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها ارتفع إلى 205 قتلى و913 مصاباً على الأقل. وأشارت المنظمة إلى تسبُّب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفاً حتى الأربعاء.
ارتفاع حصيلة ضحايا معارك طرابلس إلى 205 قتلى
منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 205 قتلى / Reuters
18 أبريل 2019

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 205 قتلى و913 مصاباً على الأقل.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها بعثة المنظمة في ليبيا، الخميس، عبر حسابها على تويتر.

وكانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الخميس، وبلغت 189 قتيلاً و816 جريحاً.

وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة إلى تسبُّب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفاً حتى الأربعاء.

ووصفت منظمة الصحة المعارك التي شهدتها طرابلس، الثلاثاء، بأنها "الأسوأ منذ عام 2014".

من جانب آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة طارئة بشأن الوضع الحالي في ليبيا.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن ألمانيا، التي تتولي رئاسة أعمال المجلس لشهر أبريل/نيسان الجاري، هي التي طالبت بعقد الجلسة.

وأوضح دبلوماسيون، تحدثوا إلى وكالة الأناضول، أن الطلب الألماني يأتي بعد فشل أعضاء المجلس في التوصل إلى تفاهم بشأن مشروع القرار الذي وزعته بريطانيا على الأعضاء، قبل يومين، وطالب بالوقف الفوري للأعمال العسكرية في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة.

وتشهد مناطق في طرابلس وحولها معارك مسلحة، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدُّد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة الوفاق، والتي تتصدى للهجوم.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دولياً، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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