سياسة
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المجلس العسكري السوداني يعتقل شقيقي البشير وينفي ما تردد حول الوفد القطري
اعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الله والعباس، شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم فساد. في المقابل نفى المجلس الأخبار التي ترددت حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.
المجلس العسكري السوداني يعتقل شقيقي البشير وينفي ما تردد حول الوفد القطري
المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي إبراهيم / Reuters
18 أبريل 2019

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي إبراهيم، الأربعاء، اعتقال عبد الله والعباس، شقيقَي الرئيس المعزول عمر البشير بـ"تهم فساد"، مع البحث عن آخرين اختفوا، دون ذكرهم.

وقال المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن المجلس العسكري سيسلم السلطة إلى الشعب "بأسرع ما يمكن".

وأشار إلى وضع مؤسسات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية تحت الإشراف العسكري، وحصر أصولها تمهيداً لضمها للمؤسسة العسكرية.

في سياق آخر، نفى المجلس العسكري، الخميس، صحة أخبار تناولتها بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث المجلس العسكري، قال فيه إن "المجلس ينفي هذا الخبر نفياً قاطعاً، ويؤكد عدم وصول أية طائرة قطرية للأراضي السودانية، وهذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً".

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من تولّيه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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