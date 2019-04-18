سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 18 أبريل/نيسان 2019
وزير الدفاع التركي يتباحث مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك في واشنطن
18 أبريل 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يطالب الدول المشاركة في برنامج بتصنيع مقاتلات F-35 بالتزام مسؤولياتهم تجاه تركيا، وجاريد كوشنر يقول إن الإعلان عن صفقة القرن سيكون بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

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وزير الدفاع التركي: ننتظر من شركائنا في مشروع F-35 التزام مسؤولياتهم

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، البلدان الثمانية الشركاء مع بلاده في برنامج تصنيع مقاتلات F-35، إلى التزام مسؤولياتهم تجاه تركيا. [TRT عربي]

وأوضح في تصريح له بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن تركيا شريك في تصنيع F-35 وأنها قامت بكامل واجباتها في هذا الخصوص. [الأناضول]

وقال وزير الدفاع التركي إنه تناول مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين أنقرة وواشنطن، وأن الجانب الأمريكي بدأ يتفهم المواقف التركية حول العديد من القضايا، بشكل أكثر وضوحاً. [الأناضول]

كوشنر: الإعلان عن صفقة القرن سيكون عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية

حثّ مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر مجموعة من السفراء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، أو ما يُعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن". [TRT عربي]

وقال إن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين، وأضاف كوشنر أن خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات، وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو/حزيران المقبل. [رويترز]

مصدر:TRT عربي
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