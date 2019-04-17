سياسة
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النتائج الأولية تشير إلى فوز الرئيس الإندونيسي بولاية ثانية
فاز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية ثانية، حسب نتائج غير رسمية بعد فرز 98.30٪ من الأصوات. وحصل ويدودو على 55.59٪ من الأصوات مقابل 44.41٪ لصالح منافسه فرابوو سوبيانتو.
النتائج الأولية تشير إلى فوز الرئيس الإندونيسي بولاية ثانية
يتجه ويدودو مرشح حزب الكفاح الديمقراطي الإندونيسي ليكون رئيساً لإندونيسيا للمرة الثانية / Reuters
17 أبريل 2019

أظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إندونيسيا، فوز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية جديدة، بحصوله على 55.59٪ من الأصوات.

ووفقاً لنتائج غير رسمية، يتجه مرشح حزب الكفاح الديمقراطي الإندونيسي جوكو ويدودو ليكون رئيساً لإندونيسيا لولاية ثانية، بحسب نتائج فرز 98.30٪ من الأصوات.

وبحسب بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، حصل الرئيس الحالي ويدودو على نسبة 55.59٪ من الأصوات، متقدماً على منافسه زعيم حزب حركة إندونيسيا العظمى فرابوو سوبيانتو الذي حصل على 44.41٪ من الأصوات.

وكان الرئيس ويدودو حصل على 53.15٪ من الأصوات في انتخابات 2014، في حين حصل منافسه سوبيانتو على 48.85٪.

وتوصف الانتخابات الإندونيسية بأنها أكبر انتخابات تجرى في يوم واحد على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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