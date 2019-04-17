كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة "بعد أن ضمن الأخير الأغلبية اللازمة لذلك".

وسلّم ريفلين نتنياهو كتاب التكليف لتشكيل الحكومة، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ومنح ريفلين نتنياهو مهلة 28 يوماً لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال عدم تمكن الأخير من ذلك سيتم منحه مهلة أخرى مدتها 14 يوماً، حسب الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين، فسيقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة.

وحصل نتنياهو على تأييد 65 من أصل نواب الكنيست المئة والعشرين، الثلاثاء، لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي جرت في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.

وسيتمتع التكتل الداعم لنتنياهو بأغلبية ضئيلة، في مواجهة معارضة من المرجح أن يقودها حزب أزرق-أبيض المنتمي ليسار الوسط.