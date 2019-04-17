سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة
تسلم بنيامين نتنياهو، الأربعاء، كتاب التكليف لتشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. وأمام نتنياهو مهلة 28 يوماً لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة قابلة للتمديد أسبوعين آخرين.
الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة
إذا لم يستطع نتنياهو تشكيل الحكومة خلال الفترتين، سيقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست آخر / Reuters
17 أبريل 2019

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة "بعد أن ضمن الأخير الأغلبية اللازمة لذلك".

وسلّم ريفلين نتنياهو كتاب التكليف لتشكيل الحكومة، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ومنح ريفلين نتنياهو مهلة 28 يوماً لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال عدم تمكن الأخير من ذلك سيتم منحه مهلة أخرى مدتها 14 يوماً، حسب الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين، فسيقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة.

وحصل نتنياهو على تأييد 65 من أصل نواب الكنيست المئة والعشرين، الثلاثاء، لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي جرت في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.

وسيتمتع التكتل الداعم لنتنياهو بأغلبية ضئيلة، في مواجهة معارضة من المرجح أن يقودها حزب أزرق-أبيض المنتمي ليسار الوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us