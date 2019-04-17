سياسة
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القضاء السعودي يؤجل محاكمة 11 ناشطة
ذكرت مصادر أن القضاء السعودي أرجأ جلسة محاكمة ناشطات معنيات بالدفاع عن حقوق المرأة. وقال مصدر قضائي لأقرباء الناشطات إن التأجيل تم لأسباب خاصة لدى القاضي.
القضاء السعودي يؤجل محاكمة 11 ناشطة
مسؤول قضائي قال إن تأجيل محاكمة الناشطات تم لأسباب خاصة لدى القاضي / Reuters
17 أبريل 2019

أرجأ القضاء السعودي، يوم الأربعاء، محاكمة11 ناشطة سعودية معنيات بالدفاع عن حقوق المرأة لجلسة رابعة ستعقد بعد أسبوعين، وسط تقديرات جديدة بأن تُخصص الجلسة للنطق بالحكم.

وذكر حساب "سعوديات معتقلات" المعني بالدفاع عن الناشطات عبر تويتر، والذي نشر تفاصيل الجلسة الثالثة لمحاكمة الناشطات الموقوفات، أن السلطات تتنصل من وعودها بإطلاق صراح الناشطات المعتقلات، مؤكداً نبأ تأجيل المحاكمة.

وأبلغ مسؤول في المحكمة بعض أقارب الناشطات بأن الجلسة لن تنعقد، مشيراً إلى أن التأجيل جاء لأسباب خاصة لدى القاضي، ولم يذكر موعداً جديداً لعقدها.

ومن أبرز الناشطات الموقوفات، لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، و رقية المحارب.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما أورده المصدر لجلسة المحاكمة الثالثة.

وأوقفت السلطات السعودية الناشطات، في مايو/آيار 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقاً، اتهامات بحق بعضهن، تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، في 2 مارس/ آذار الماضي، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن "يتعرضن لتعذيب" رغم نفي المملكة ذلك.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت إحالة قضية الناشطات للقضاء "إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان" بالمملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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