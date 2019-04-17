سياسة
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قناة إسرائيلية: وفد من وزارة الخارجية زار البحرين هذا الأسبوع
أكدت قناة إسرائيلية نقلاً عن مسؤول لم تكشف هويته، أن "دبلوماسيين إسرائيليين وصلوا فعلاً إلى المنامة خلافاً للتقارير الواردة عن إلغاء الزيارة"، بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الإثنين الماضي عن إلغائها عقب احتجاجات واسعة.
قناة إسرائيلية: وفد من وزارة الخارجية زار البحرين هذا الأسبوع
قناة إسرائيلية أشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي زار البحرين خلافاً لما تم إعلانه سابقاً عن إلغاء الزيارة  / Getty Images
17 أبريل 2019

ذكرت القناة الإسرائيلية الـ13، الأربعاء، أن وفداً من وزارة الخارجية الإسرائيلية زار البحرين، بداية الأسبوع، وشارك في مؤتمر دولي في المنامة وأجرى عدة اجتماعات.

وأكدت القناة نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته، أن "الدبلوماسيين الإسرائيليين وصلوا فعلاً إلى المنامة خلافاً للتقارير الواردة عن إلغاء الزيارة"، في الوقت الذي لم يصدر فيه تأكيد أو نفي من السلطات البحرينية.

كانت صحيفة يسرائيل هيوم قد أشارت، الإثنين الماضي، إلى أن الوفد الإسرائيلي قام بإلغاء مشاركته في مؤتمر ريادة الأعمال بالمنامة، بعد أن كان من المقرر أن يضم 30 شخصاً من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وجاء قرار إلغاء المشاركة الإسرائيلية في المؤتمر عقب احتجاجات واسعة في البحرين، وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار (البحرين ترفض التطبيع) و(التطبيع خيانة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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