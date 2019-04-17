سياسة
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أوغندا تدرس منح البشير وعائلته حق اللجوء لديها
قالت أوغندا إنها مستعدة للنظر في منح الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعائلته، حق اللجوء لديها، إذا ما تقدم الأخير بذلك. وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، إلى أن البشير عمل كثيراً من أجل السلام في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تقدير جهوده.
أوغندا تدرس منح البشير وعائلته حق اللجوء لديها
أوغندا أعلنت استعدادها للنظر في منح الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعائلته حق اللجوء  / AFP
17 أبريل 2019

أعلنت أوغندا استعدادها للنظر في منح الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعائلته، حق اللجوء لديها، إذا ما تقدم الأخير بذلك.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوري، إنه "إذا ما تقدم البشير أو أفراد عائلته بطلب اللجوء، فإن رئيس البلاد سينظر في طلباتهم".

وأضاف في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن البشير عمل كثيراً من أجل السلام في المنطقة ولعب دوراً هاماً في اتفاق السلام في جنوب السودان، مشيراً إلى ضرورة تقدير جهوده، حسب قول الوزير.

والتقى أوريم، الأربعاء، لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوغندي، لبحث جملة من القضايا، من بينها السودان.

وقال أوريم إن أوغندا تراقب الوضع في السودان وإنها تأمل في رؤية انتقال سلمي للسلطة هناك.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

والإثنين، أعلن مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، إمهال المجلس الانتقالي بالسودان 15 يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية، أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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