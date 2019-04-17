سياسة
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ترمب يستخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس بوقف دعم السعودية في حرب اليمن
قرر الرئيس الأمريكي استخدام حق النقض ضد قرار تبناه الكونغرس يسعى لإنهاء دعم واشنطن للتحالف بقيادة السعودية في حرب في اليمن. وأوضح ترمب أن ذريعة وجود أمريكا في اليمن هي "التصدي لتنظيم القاعدة"، مؤكداً أن بلاده ليست طرفاً في ما يجري باليمن من "عداءات".
ترمب يستخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس بوقف دعم السعودية في حرب اليمن
ترمب أشار إلى أن سبب وجود الولايات المتحدة في اليمن هو "التصدي لتنظيم القاعدة" / Reuters
17 أبريل 2019

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار تبناه الكونغرس؛ يسعى لإنهاء دعم واشنطن للتحالف بقيادة السعودية في حرب في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، ذكر أن ترمب أرسل خطاب الفيتو بتوقيعه إلى مجلس الشيوخ.

وقال ترمب "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وتابع قائلًا بحسب البيان "كما أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بالسياسة الخارجية الأمريكية".

وأوضح أن ذريعة وجود الولايات المتحدة باليمن هي "التصدي لتنظيم القاعدة"، مؤكداً أن بلاده ليست طرفاً في ما يجري باليمن من "عداءات"، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أنه لا يوجد أي جنود أمريكان داخل التحالف الذي تقوده السعودية، مؤكداً أن دعم واشنطن للمملكة "له أسبابه المبررة".

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون نص على وقف الدعم الأمريكي للسعودية باليمن، وذلك بموافقة 247 نائباً ضد رفض 175، فيما مرره مجلس الشيوخ بموافقة 54 مقابل رفض 46 آخرين.

ونص ذات المشروع على ضرورة سحب إدارة ترمب في غضون 30 يوماً جميع العناصر العسكرية الأمريكية المؤثرة في الحرب اليمينة أو الضالعة فيها، على أن يتم الإبقاء على من يحاربون القاعدة.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند أن نقض القرار من قبل ترمب هو "ضوء أخضر لاستمرار إستراتيجية الحرب التي تسببت بأسوأ أزمة انسانية في العالم".

وأضاف "هذا الفيتو من الرئيس ترمب خاطئ على الصعيد الأخلاقي والإستراتيجي. إنه يحبط آمال الشعب اليمني في فترة هدوء، ويترك الولايات المتحدة متمسكة بإستراتيجية فاشلة".

ولفت إلى أن "اليمن عند نقطة الانهيار إذ فيه 10 ملايين شخص على حافة المجاعة. هناك ما يصل إلى 100 ضحية مدنية في الأسبوع، ومن المرجح أن يُقتل اليمنيون في منازلهم أكثر من أي مكان آخر".

ويعد هذا "الفيتو"، هو الثاني من الذي يستخدمه ترمب منذ وصوله للسلطة، بعد فيتو أول كان قد استخدمه منتصف مارس/آذار الماضي، ضد قرار تبناه الكونغرس لتعطيل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتقدم الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ومنذ 4 أعوام، يشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، المدعومين من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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