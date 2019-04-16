سياسة
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موغيريني: إقامة إسرائيل مستوطنات جديدة تهدد حل الدولتين
انتقدت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الثلاثاء، إقامة إسرائيل مستوطنات جديدة، لافتة إلى أن ذلك يقوّض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
موغيريني: إقامة إسرائيل مستوطنات جديدة تهدد حل الدولتين
 منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني انتقدت إقامة إسرائيل مستوطنات جديدة / AA
16 أبريل 2019

قالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الثلاثاء، إن إقامة إسرائيل مستوطنات جديدة، يقلل من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك تعليقاً على وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات بالضفة الغربية، خلال مشاركتها في الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وشددت موغريني على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها إبان عام 1967، وذلك بناءً على قراريْ مجلس الأمن الدولي 242 و497.

وانتقدت عزم إسرائيل بناء 4 آلاف و600 وحدة استيطانية جديدة مستقبلاً، وأوضحت أن ذلك مخالف للقوانين الدولية.

ولفتت موغريني إلى أن تغييب حل الدولتين سيتسبب في ضرر كبير بالشرق الأوسط ويؤدي إلى توتر لا يمكن السيطرة عليه، موضحةً أن طريق السلام في المنطقة يمر عبر قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن، في مارس/آذار الماضي، اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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