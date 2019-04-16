قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن العديد من القادة العرب هاتفوه وهنؤوه على فوزه في انتخابات الكنيست التي أجريت مؤخراً، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في خطاب احتفالي عُقد في مدينة القدس المحتلة أمام أنصار حزب الليكود "بارك لي عدد من قادة دول عربية وإسلامية، بمناسبة فوزي في الانتخابات الأخيرة".

وأوضح قائلاً "لا أتكلم عن زعيم دولة عربية واحدة أو اثنتين، بل عن العديد من القادة العرب".

وتابع "نحن أمام فرصة كبيرة للسلام في المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أوصى 65 عضواً في الكنيست، الرئيس رؤوبين ريفلين، بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

وسيكلف ريفلين، الأربعاء، الشخصية الأكثر قبولاً في الكنيست تشكيل الحكومة.

ويتألف الكنيست الإسرائيلي من 120 مقعداً، ويلزم المكلف بتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضواً على الأقل.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة التي أجريت في 9 أبر يل/نيسان الحالي، أظهرت فوز حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، مع تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو للحصول على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة