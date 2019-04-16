سياسة
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حزب العدالة والتنمية يطلب إعادة انتخابات بلدية إسطنبول
أكد نائب رئيس العدالة والتنمية وجود إشارات استفهام كثيرة تحوم حول نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، مشدداً على أنّ اللجنة العليا للانتخابات هي المرجع الوحيد لإزالة الشبهات العالقة بالانتخابات.
حزب العدالة والتنمية يطلب إعادة انتخابات بلدية إسطنبول
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي: ثمة شبهات عالقة في الانتخابات ونحن لم نتخلص منها / AA
16 أبريل 2019

تقدم حزب العدالة والتنمية التركي، باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقدمه باعتراض إلى اللجنة العليا للانتخابات بالعاصمة أنقرة إن "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات ونحن لم نتخلص منها".

وأعرب ياووز عن استغرابه من الانخفاض الكبير لفارق الأصوات بين المرشحين المتنافسين، بن علي يلدريم وأكرم إمام أوغلو، على بلدية إسطنبول عند إعادة فرز 10% فقط من الأصوات، قائلاً "انخفض الفارق عند إعادة فرز 10%، من 29 ألف صوت إلى 13 ألف و900 صوت".

وتابع "ندّعي بأنه لو تم فرز كل الأصوات وتمت إزالة الأصوات غير الصالحة والشوائب لكانت النتيجة لصالحنا".

وأشار ياووز إلى وجود تلاعب في عمليات الفرز، مبيناً أنّ نسبة أصوات المتنافسين قريبة من بعضها بينما معظم الأصوات الباطلة التي تم إعادة فرزها، تبين أنها كانت لصالح العدالة والتنمية.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طالب حزب العدالة والتنمية، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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