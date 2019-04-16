سياسة
2 دقيقة قراءة
المجلس العسكري السوداني يعين رئيساً جديداً للجهاز القضائي
في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام المحتجين السودانيين لليوم العاشر على التوالي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، أقال المجلس العسكري الانتقالي رئيس القضاة من منصبه، بالإضافة إلى إقالة مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون.
المجلس العسكري السوداني يعين رئيساً جديداً للجهاز القضائي
رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان / AFP
16 أبريل 2019

أقال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، رئيس القضاة عبد المجيد إدريس، وعيّن مكانه يحيى الطيب إبراهيم أبو شورة، رئيساً للجهاز القضائي في البلاد.

وأصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس، قراراً بتعيين أبو شورة، رئيساً للجهاز القضائي، خلفاً لعبد المجيد إدريس علي، حسب بيان للمجلس العسكري.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وكانت إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظراً إلى كونه أحد أبرز رموز النظام السابق.

ويعد تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة، من أبرز مطالب المعتصمين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعفى المجلس العسكري مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه محمد حاتم سليمان، وعيّن ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ حاكماً ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ السودانية.

وأعلنت قيادة الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، الخميس، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تنديداً بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us