أقال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، رئيس القضاة عبد المجيد إدريس، وعيّن مكانه يحيى الطيب إبراهيم أبو شورة، رئيساً للجهاز القضائي في البلاد.

وأصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس، قراراً بتعيين أبو شورة، رئيساً للجهاز القضائي، خلفاً لعبد المجيد إدريس علي، حسب بيان للمجلس العسكري.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وكانت إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظراً إلى كونه أحد أبرز رموز النظام السابق.

ويعد تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة، من أبرز مطالب المعتصمين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعفى المجلس العسكري مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه محمد حاتم سليمان، وعيّن ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ حاكماً ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ السودانية.

وأعلنت قيادة الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، الخميس، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تنديداً بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاماً.