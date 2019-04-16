سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الأركان الجزائري: كل الآفاق مفتوحة لحل الأزمة في أقرب وقت
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، مذكّراً بالتزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقال إن كل الآفاق مفتوحة لحل الأزمة في أقرب وقت.
رئيس الأركان الجزائري: كل الآفاق مفتوحة لحل الأزمة في أقرب وقت
أحمد قايد صالح قال إن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية خاص ومعقد / AP
16 أبريل 2019

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كل الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب وقت.

وأضاف خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، يوم الثلاثاء، أن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية "خاص ومعقد".

وشدد صالح على "تضافر جهود كل الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام".

ودعا لانتهاج أسلوب الحكمة والصبر، مذكّراً بالتزام الجيش بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية.

وقال صالح إن "الجيش الوطني الشعبي يعد نفسه مجنداً على الدوام"، مضيفاً أنه "يسعى لتحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة".

وطالب القضاء بسرعة محاسبة المتورطين في الفساد، كذلك حذّر من العبث بمقدرات الشعب الجزائري.

واتهم رئيس أركان الجيش الجزائري مدير المخابرات السابق بالعمل على عرقلة حل الأزمة عبر اتصالات بجهات مشبوهة، متوعداً إياه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال استمراره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us