نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحصول على التأييد المطلوب، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأبلغ حزب إسرائيل بيتنا اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، واتحاد اليمين برئاسة الحاخام رافي بيرتس، الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، توصيتهما بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن يُوصي حزب كلنا، برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، بتكليف نتنياهو هذه المهمة.

وفي المقابل فإن حزب أزرق-أبيض برئاسة بيني غانتس أوصى، الإثنين، بتكليف غانتس هذه المهمة، وكذلك فعل حزب العمل الثلاثاء. كما امتنع النواب العرب عن تأييد أي مرشح.

وكان الرئيس الإسرائيلي بدأ، الإثنين، مشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية الفائزة بالانتخابات، لتحديد هُوية عضو الكنيست الذي سيكلفه تشكيل الحكومة.

ووفقاً للقانون، فإن أمام الرئيس الإسرائيلي حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لتكليف عضو كنيست تشكيل الحكومة.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة أظهرت فوز حزب الليكود برئاسة نتنياهو مع تقدُّم واضح لكتلة اليمين، بما يؤهل نتنياهو للحصول على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبولة.