سياسة
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وزير المالية التركي: ترمب أبدى وجهة نظر معقولة حول حاجتنا إلى منظومة S-400
أشار وزير الخزانة والمالية التركي إلى أن الرئيس الأمريكي "أبدى وجهة نظر معقولة تجاه حاجة تركيا إلى منظومة صواريخ S-400". جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير التركي، مع الرئيس الأمريكي، في البيت الأبيض بحضور وزير الخزانة الأمريكى، ومستشاره كوشنر.
وزير المالية التركي: ترمب أبدى وجهة نظر معقولة حول حاجتنا إلى منظومة S-400
وزير المالية التركي يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن
16 أبريل 2019

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أبدى وجهة نظر معقولة تجاه حاجة تركيا إلى منظومة صواريخ S-400".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخزانة والمالية التركي، الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي، ووزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاء موقف ترمب من البيت الأبيض مغايراً لتصريحات أمريكية سابقة ترفض توجُّه تركيا لشراء منظومة صواريخ S-400 الروسية، بحجة تعارضها مع نظم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الرغم من أن أنقرة قررت عام 2017 شراء المنظومة الروسية، بعد تعثُّر جهودها في شراء أنظمة دفاع جوية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عدد من المسؤولين الأمريكيين إن شراء أنقرة منظومة صواريخ S-400 سيؤثر على صفقة الطائرات القتالية F-35 الأمريكية، التي تشارك في صناعتها شركات تركية، الأمر الذي اعتبرته أنقرة غير منصف ويتعارض مع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتصر تركيا على أن شراءها المنظومة الروسية حق سياديّ ولا يؤثّر على علاقتها مع حلف الناتو، لأن عدداً من أعضاء الحلف يمتلكون منظومات دفاعية روسية أيضاً.

وفي وقت سابق، شدد ألبيرق، في كلمة ألقاها الوزير أمام تجمع من قادة الأعمال في العاصمة الأمريكية على "ضرورة أن تكون العلاقات الاقتصادية التركية-الأمريكية، المحرك لعلاقاتنا الثنائية، وأن تكون قوية بقدر شراكتنا الأمنية التقليدية".

ولفت الوزير إلى أن "العمق التاريخي للتحالف الأمني بين أنقرة وواشنطن في إطار حلف شمال الأطلسي، وكذلك القوة المؤسسية، يشكلان حجر الزاوية للعلاقات الثنائية".

وأشار ألبيرق إلى "ضرورة عدم منح المشكلات فرصة لتمنعنا من النظر بأجندة إيجابية إلى المستقبل، بهدف تعميق التحالف التركي-الأمريكي".

ويتواجد ألبيرق في العاصمة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوي المشترك الـ37 لمجلس الأعمال التركي الأمريكي (TAİK) والمجلس التركي الأمريكي (ATC).

ويشارك، إلى جانب ألبيرق في المؤتمر، وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ووزيرة التجارة روخساربكجان والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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