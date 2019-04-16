سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 16 أبريل/نيسان 2019
وزير الدفاع التركي يقول إن دعم واشنطن لإرهابيي YPG يفوق متطلبات مكافحة فلول داعش / AA
16 أبريل 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يقول إن دعم واشنطن لإرهابيي YPG يفوق متطلبات مكافحة فلول داعش الإرهابي، ووزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية ترفع حالة الطوارئ في طرابلس إلى الدرجة القصوى.

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      أقار: دعم واشنطن لإرهابيي YPG يفوق متطلبات مكافحة فلول داعش

        أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الإثنين، أن مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم YPG الإرهابي في سوريا، يفوق بكثير المستوى الذي تتطلبه مكافحة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي هناك. [TRT عربي]

        وقال أقار إن "الولايات المتحدة تقدم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات عسكرية ثقيلة إلى YPG، بشكل غير متناسب للغاية، مع فلول داعش المتبقين في سوريا. لا يوجد أي تقييم تكتيكي قصير المدى يبرر هذه السياسة". [الأناضول]

        وأشار الوزير التركي إلى وجود حوار مستمر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب، والتركي رجب طيب أردوغان، وأنهما متفقان في مجالي الدفاع والأمن وتعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين. [الأناضول]

        داخلية الوفاق ترفع حالة الطوارئ في طرابلس إلى الدرجة القصوى

        أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، الإثنين، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى ورفع حالة التأهب الأمني من أجل التصدي لأية محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس. [TRT عربي]

        وقال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو إن قواتهم لا تزال تحافظ على تمركزاتها جنوبي طرابلس، وسط تقدم ملحوظ في بعض المحاور على قوات حفتر التي تشن هجوماً على العاصمة منذ 4 أبريل/نيسان الجاري. [الأناضول]

        وأعلنت حكومة الوفاق، الإثنين، سقوط 76 قتيلاً بينهم 24 مدنياً، علاوة على إصابة أكثر من 400 شخص، منذ بدء المعارك بمحيط طرابلس، موضحة أن الإحصائية خاصة بمن وصلوا إلى مستشفيات العاصمة. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي
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