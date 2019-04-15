سياسة
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حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس
اندلع، الإثنين، حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التي تعد إحدى أهم المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية باريس، ولم تعلن السلطات الفرنسية عن وقوع خسائر في الأرواح حتى الآن.
حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس
الحريق أدى إلى احتراق سقف الكاتدرائية كلياً  / Reuters
15 أبريل 2019

اندلع، الإثنين، حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية، وسط العاصمة الفرنسية باريس، ونقلت شبكة BFM التليفزيونية الفرنسية عن المتحدث باسم الكاتدرائية إن الحريق "اندلع بسطح الكاتدرائية عند الساعة 18:50 بالتوقيت المحلي".

وأوضح أنّ "سقف الكاتدرائية يحترق كلياً" إثر تآكله من قبل النيران.

في السياق نفسه، أشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه من المحتمل أن يكون الحريق "مرتبطاً بأعمال التجديد في الكاتدرائية".

من جهتها، طالبت عمدة باريس آن هيدالغو بإخلاء الكاتدرائية ومحيطها، مضيفة في تصريحات صحفية قبيل توجهها إلى موقع الحريق، أن "برج الكاتدرائية انهار بالكامل، وطوله 93 متراً".

وكتبت هيدالغو، في وقت سابق على تويتر، إن "حريقاً رهيباً اندلع في كاتدرائية نوتردام، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران"، وأضافت "نعمل حالياً بشكل وثيق مع أبرشية باريس، وأدعو الجميع إلى احترام الحاجز الأمني (حول الكاتدرائية)".

بدوره أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرجاء خطاب كان مقرراً الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للكشف عن إجراءات الرد على مطالب محتجي السترات الصفراء على خلفية الحريق.

وتوجّه ماكرون برفقة وزير الدولة للشؤون الداخلية لوران نونيز إلى موقع الحريق عقب إرجاء خطابه المتلفز.

يشار إلى أن كاتدرائية نوتردام تعد من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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