أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الإثنين، أن مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم YPG الإرهابي في سوريا، يفوق بكثير المستوى الذي تتطلبه مكافحة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي هناك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار، خلال حفل افتتاح المؤتمر السنوي المشترك الـ37، الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي TAİK والمجلس الأمريكي التركي ATC في واشنطن.

وقال أقار إن "الولايات المتحدة تقدم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات عسكرية ثقيلة لتنظيم YPG الإرهابي، بشكل غير متناسب للغاية، مع فلول داعش المتبقين في سوريا.

وشدّد أقار على أن التنظيم الإرهابي لا يمثل الأكراد.

وأشار إلى وجود حوار مستمر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب، والتركي رجب طيب أردوغان، وأنهما متفقان في مجالي الدفاع والأمن وتعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين.

وأكد أن تركيا تعمل ما في وسعها لتخطي الخلافات الثنائية وفق النوايا الحسنة والتفاهم المتبادل.

وحسب أقار فإن فراغ السلطة الذي تسببت فيه الدول الفاشلة في المنطقة جعل الأمن القومي يتعرض لتهديدات من قبل العديد من التنظيمات الإرهابية.

ولفت أقار إلى أن تركيا تكافح في آن واحد العديد من التنظيمات الإرهابية، وأنه لا فرق بين هذه التنظيمات، وأنها تهدد تركيا والمنطقة والعالم أجمع.