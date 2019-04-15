سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: دعم واشنطن لإرهابيي YPG يفوق متطلبات مكافحة فلول داعش
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الإثنين، أن مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم YPG الإرهابي في سوريا، يفوق بكثير المستوى الذي تتطلبه مكافحة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي هناك.
وزير الدفاع التركي: دعم واشنطن لإرهابيي YPG يفوق متطلبات مكافحة فلول داعش
أقار  قال إن أمريكا تقدم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات عسكرية ثقيلة لتنظيم YPG الإرهابي / AA
15 أبريل 2019

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الإثنين، أن مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم YPG الإرهابي في سوريا، يفوق بكثير المستوى الذي تتطلبه مكافحة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي هناك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار، خلال حفل افتتاح المؤتمر السنوي المشترك الـ37، الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي TAİK والمجلس الأمريكي التركي ATC في واشنطن.

وقال أقار إن "الولايات المتحدة تقدم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات عسكرية ثقيلة لتنظيم YPG الإرهابي، بشكل غير متناسب للغاية، مع فلول داعش المتبقين في سوريا.

وشدّد أقار على أن التنظيم الإرهابي لا يمثل الأكراد.

وأشار إلى وجود حوار مستمر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب، والتركي رجب طيب أردوغان، وأنهما متفقان في مجالي الدفاع والأمن وتعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين.

وأكد أن تركيا تعمل ما في وسعها لتخطي الخلافات الثنائية وفق النوايا الحسنة والتفاهم المتبادل.

وحسب أقار فإن فراغ السلطة الذي تسببت فيه الدول الفاشلة في المنطقة جعل الأمن القومي يتعرض لتهديدات من قبل العديد من التنظيمات الإرهابية.

ولفت أقار إلى أن تركيا تكافح في آن واحد العديد من التنظيمات الإرهابية، وأنه لا فرق بين هذه التنظيمات، وأنها تهدد تركيا والمنطقة والعالم أجمع.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us