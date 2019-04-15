سياسة
3 دقيقة قراءة
الاعتصام أمام قيادة الجيش بالسودان مستمر ودعوات لتشكيل مجلس سيادي مدني
يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم قبالة مقر قيادة الجيش في الخرطوم، في ظل الحديث عن محاولات لفض الاعتصام. في الوقت ذاته طالب تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بتشكيل مجلس سيادي مدني لإدارة مرحلة ما بعد البشير.
الاعتصام أمام قيادة الجيش بالسودان مستمر ودعوات لتشكيل مجلس سيادي مدني
المعتصمون يرفضون فض الاعتصام قبل الاستجابة لمطالبهم  / Reuters
15 أبريل 2019

توافدت حشود جديدة من المحتجين، الإثنين، إلى مقر الاعتصام قبالة قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، استجابة لدعوات التصدي لمحاولات الفض بالقوة.

ويواصل آلاف السودانيين لليوم العاشر على التوالي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتنفيذ مطالبهم.

وشكّل المعتصمون حواجز بشرية أمام مداخل مقر الاعتصام، وأضافوا عدداً من المتاريس منعاً لأي تحركات من القوات النظامية التي تحاول التغلغل في صفوف المعتصمين.

وذكرت وكالة الأناضول أن عمليات الرقابة والتفتيش في الحواجز تكثّفت لتشمل جميع من ينوي الدخول إلى مقر الاعتصام، وانتزاع أي أدوات حادة بما فيها الأقلام، وأدوات الزينة الخاصة بالنساء.

ومن بين مطالب المعتصمين "تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، لتدير البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة".

وفي وقت سابق الإثنين، حاولت قوات الدعم السريع التابع للجيش، فض الاعتصام، حسب المعتصمين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن "قوات نظامية حاولت فض الاعتصام، وذلك بحشد قواتها في الجانب الشرقي والغربي من ساحة الاعتصام".

وأضاف، في بيان، أن تلك القوات "روّجت في مكبرات الصوت، خبر فض الاعتصام، والوصول إلى اتفاق لثَني الثوار عن الوصول إلى داخل مقر الاعتصام، وإغلاق بعض الطرق التي تؤدي إلى مكان الاعتصام في وجه الثوار".

وشدد التجمّع النقابي الذي يعد قائد الاحتجاجات في السودان، على أن "اعتصاماتنا هي نتيجة عملنا الثوري المتواصل، وهو حق انتزعناه انتزاعاً".

وفي مؤتمر صحفي، دعا تجمع المهنيين المجلس العسكري للاستجابة لمطالب الشارع السوداني، إضافة إلى تشكيل مجلس سيادي مدني ولإلغاء قوانين النظام العام والأمن والصحافة.

وطالب أيضاً بحل مؤسسات النظام السابق، وإعادة هيكلة المنظومة القضائية، وإقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام.

وأكد أن "فض الاعتصام هو قرار يرجع إلى الثوار في الأرض ومرهون بتحقيق كل أهداف الثورة".

بدورها، قالت قوات الدعم السريع بالسودان إنها تقوم بحملات نظافة للشوارع، أمام القيادة العامة للجيش السوداني.

وقالت، في بيان نشرته القوات التابعة للجيش السوداني، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تحت عنوان لا للشائعات، إن "منطقة الاعتصام شهدت في الأيام الماضية اشتباكات لربما خلّفت وراءها أجساماً غريبة يصعب علي المدنيين التعامل معها لذلك تأتي مهمة قواتكم في تهيئة البيئة التي تضمن سلامتكم".

والخميس الماضي، أعلنت قيادة الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديداً بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us