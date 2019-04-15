وجَّهَت محكمة كرايستشيرش في نيوزيلندا، تهمة إعادة نشر فيديو البثّ الحيّ لمذبحة المسجدين، إلى 6 أشخاص، بينهم شابّ يبلغ 18 عاماً.

ومثُل المتهمون الستة، الإثنين، أمام المحكمة بعد ارتكابهم مخالفة صريحة لقرار حظر النشر الذي أصدرته هيئة الرقابة النيوزيلندية في 23 مارس/آذار الماضي، والذي تصل عقوبته إلى السجن 14 عاماً، وَفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

كان أحد المتهمين، البالغ من العمر 18 عاماً، أعاد نشر الفيديو المحظور بالإضافة إلى نشر صورة لمسجد النور مرفقاً بها عبارة "تَحقَّق الهدف" وَفقاً لـCBS نيوز.

جاء قرار حظر النشر بعد استهداف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يوم 15مارس/آذار الماضي، ممَّا أسفر عن مقتل 50 مصلّياً وإصابة 50 آخرين، بث برينتون تارنت، منفِّذ الهجوم الإرهابي، الجريمة على فيسبوك قبل أن يحظرها الموقع بعدما شوهد نحو 4000 مرة. ويواجه منفّذ الهجوم 50 تهمة بالقتل العمد، بالإضافة إلى تُهَم أخرى.