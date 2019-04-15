سياسة
2 دقيقة قراءة
محاكمة 6 أشخاص أعادوا نشر فيديو مذبحة المسجدين الإرهابية في نيوزيلندا
مثُل المتهمون الستة أمام المحكمة بعد ارتكابهم مخالفة صريحة لقرار حظر النشر الذي أصدرته هيئة الرقابة النيوزيلندية في 23 مارس/آذار الماضي، والذي تصل عقوبته إلى السجن 14 عاماً.
محاكمة 6 أشخاص أعادوا نشر فيديو مذبحة المسجدين الإرهابية في نيوزيلندا
النصب التذكاري لضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا  / Reuters
15 أبريل 2019

وجَّهَت محكمة كرايستشيرش في نيوزيلندا، تهمة إعادة نشر فيديو البثّ الحيّ لمذبحة المسجدين، إلى 6 أشخاص، بينهم شابّ يبلغ 18 عاماً.

ومثُل المتهمون الستة، الإثنين، أمام المحكمة بعد ارتكابهم مخالفة صريحة لقرار حظر النشر الذي أصدرته هيئة الرقابة النيوزيلندية في 23 مارس/آذار الماضي، والذي تصل عقوبته إلى السجن 14 عاماً، وَفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

كان أحد المتهمين، البالغ من العمر 18 عاماً، أعاد نشر الفيديو المحظور بالإضافة إلى نشر صورة لمسجد النور مرفقاً بها عبارة "تَحقَّق الهدف" وَفقاً لـCBS نيوز.

جاء قرار حظر النشر بعد استهداف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يوم 15مارس/آذار الماضي، ممَّا أسفر عن مقتل 50 مصلّياً وإصابة 50 آخرين، بث برينتون تارنت، منفِّذ الهجوم الإرهابي، الجريمة على فيسبوك قبل أن يحظرها الموقع بعدما شوهد نحو 4000 مرة. ويواجه منفّذ الهجوم 50 تهمة بالقتل العمد، بالإضافة إلى تُهَم أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us