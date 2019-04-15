سياسة
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إصابة مسؤول أمني تابع لحفتر في انفجار سيارة بـبنغازي
قالت مصادر أمنية لوكالة لأناضول إن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بنغازي، التابع لحفتر، العقيد عادل بو مرفوعة، أصيب بجروح خفيفة إثر انفجار سيارة، بالتزامن مع مروره من منطقة سيدي خليفة شرقي مدينة بنغازي.
إصابة مسؤول أمني تابع لحفتر في انفجار سيارة بـبنغازي
إصابة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحفتر في انفجار سيارة في بنغازي / AA
15 أبريل 2019

أصيب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، الإثنين، في انفجار سيارة، لدى مروره بمنطقة شرقي مدينة بنغازي.

وقالت مصادر أمنية للأناضول إن "آمر جهاز مكافحة الإرهاب في بنغازي، التابع لمجلس النواب، العقيد عادل بو مرفوعة، أصيب بجروح خفيفة إثر انفجار سيارة، بالتزامن مع مروره من منطقة سيدي خليفة شرقي مدينة بنغازي".

ووفق المصادر نفسها، فإن "أسباب انفجار السيارة لم تُعرف بعد، كذلك لم يحدد بعد ما إن كانت محاولة اغتيال مقصودة أو حادثاً عرضياً"، مضيفة أن "العقيد عادل بو مرفوعة بصحة جيدة، وأن الإصابة كانت خفيفة".

وأشارت إلى وجود "حوادث انفجار حدثت خلال الفترة الماضية، بسبب نقل مواد متفجرة في سيارات".

والأسبوع الماضي، قتل ثلاثة أشخاص، إثر انفجار سيارة في منطقة القوارشة غرب بنغازي، فيما قالت الأجهزة الأمنية في بيان، إن الانفجار "كان بسبب تصادم السيارة بأخرى تحمل إحداها ذخائر حية". وفي مدينة بنغازي يمتلك المواطنون الذخائر والأسلحة التي حصلوا عليها أثناء الثورة المسلحة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، فيما فشلت السلطات المتلاحقة في جمع السلاح من المواطنين.

وتعاني ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس وخليفة حفتر، الذي تشن قواته منذ أسبوع هجوماً على طرابلس في محاولة للسيطرة عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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