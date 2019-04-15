سياسة
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تنظيم YPG الإرهابي يحفر الأنفاق استعداداً للعملية التركية المحتملة
يواصل تنظيم YPG الإرهابي حفر الأنفاق والخنادق في مناطق سيطرته شرقي سوريا، في البلدات والقرى السورية المقابلة للمخافر الحدودية التركية، كذلك تقوم بتعزيز نقاطها وعدد عناصرها على طول الشريط الحدودي استعداداً للعملية التركية المحتملة.
تنظيم YPG الإرهابي يحفر الأنفاق استعداداً للعملية التركية المحتملة
تنظيم YPG الإرهابي يواصل حفره الأنفاق والخنادق على الشريط الحدودي مع تركيا  / Reuters
15 أبريل 2019

وقالت مصادر محلية في الداخل السوري، الإثنين، إن تنظيم YPG الإرهابي يواصل حفر الأنفاق والخنادق في مناطق سيطرتها شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قولها إن المنظمة تقوم بحفر خنادق وأنفاق جديدة، بخاصة في المناطق المحاذية للحدود التركية، والممتدة بين مدينتي رأس العين وتل الأبيض.

وأوضحت المصادر أن المنظمة تقوم كذلك بتمديد طول الخنادق والأنفاق القائمة وعمقها، مشيرين إلى أن ارتفاع وتيرة حفر الأنفاق يأتي ضمن استعداد المنظمة الإرهابية لعملية تركية محتملة.

كذلك أكدت المصادر أن المنظمة تقوم بحفر أنفاق في البلدات والقرى السورية المقابلة للمخافر الحدودية التركية، لافتة إلى أن المنظمة تقوم بتعزيز نقاطها وعدد عناصرها على طول الشريط الحدودي.

ويذكر أن الجيش التركي عثر على مئات الأنفاق والخنادق في مدينة عفرين ومحيطها بعد طرد تنظيم YPG الإرهابي منها عبر عملية غصن الزيتون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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