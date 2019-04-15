وقالت مصادر محلية في الداخل السوري، الإثنين، إن تنظيم YPG الإرهابي يواصل حفر الأنفاق والخنادق في مناطق سيطرتها شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قولها إن المنظمة تقوم بحفر خنادق وأنفاق جديدة، بخاصة في المناطق المحاذية للحدود التركية، والممتدة بين مدينتي رأس العين وتل الأبيض.

وأوضحت المصادر أن المنظمة تقوم كذلك بتمديد طول الخنادق والأنفاق القائمة وعمقها، مشيرين إلى أن ارتفاع وتيرة حفر الأنفاق يأتي ضمن استعداد المنظمة الإرهابية لعملية تركية محتملة.

كذلك أكدت المصادر أن المنظمة تقوم بحفر أنفاق في البلدات والقرى السورية المقابلة للمخافر الحدودية التركية، لافتة إلى أن المنظمة تقوم بتعزيز نقاطها وعدد عناصرها على طول الشريط الحدودي.

ويذكر أن الجيش التركي عثر على مئات الأنفاق والخنادق في مدينة عفرين ومحيطها بعد طرد تنظيم YPG الإرهابي منها عبر عملية غصن الزيتون.