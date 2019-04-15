حاولت قوات من الدعم السريع مصحوبة بقوات من الجيش السوداني، الإثنين، فضّ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم.وأفاد شهود عيان بأن جرافات تابعة للدعم السريع والجيش حاولت إزالة المتاريس، لكن المعتصمين تصدوا لها، مما أجبرها على التراجع.وأشار الشهود إلى أن القوات ما زالت تنتشر في محيط مقر الاعتصام، ويُتوقع أن تعاود هذه القوات المحاولة.وقال أحد أفراد مجموعة حماية المعتصمين إن الدعم السريع والجيش يقولون إنهم يريدون إزالة المتاريس لـ"تنظيف المكان"، لكن المعتصمين رفضوا ذلك.وتعد هذه هي المحاولة الأولى لفض الاعتصام بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بقوات من الدعم السريع التابعة للجيش.يُذكر أن قوات الدعم السريع يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي عارض رئاسة وزير الدفاع عوض بن عوف للمجلس العسكري الانتقالي، لكنه وافق لاحقاً على قبول عضوية المجلس وتعيينه نائباً للرئيس، تحت رئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.ويواصل المعتصمون الاحتجاج أمام مقر الجيش، لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.وأعلنت قيادة الجيش الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديداً بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاماً.من جانبه، وجّه تجمع المهنيين السودانيين المعارض الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، رسالة عاجلة إلى المحتجين يدعوهم فيها إلى التوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وقال التجمع إن "محاولات فض الاعتصام دون تحقيق المطالب، تُعتبر مؤشراً لعدم التزام المجلس العسكري ما عاهد عليه الجماهير".