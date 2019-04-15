دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأحد، الرئيس دونالد ترمب لحذف تغريدة "تحريضية" على تويتر ضد عضو الكونغرس المسلمة إلهان عمر.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، قولها في بيان إنها اتخذت الخطوات اللازمة لضمان سلامة النائبة إلهان عمر، بعد تغريدة ترمب.

وقالت إنها تحدثت مع سلطات الكونغرس بعد تغريدة ترمب لـ"ضمان إجراء شرطة الكابيتول التقييم الأمني اللازم لحماية عضو الكونغرس عمر، وعائلتها، وموظفيها".

وأضافت أن الشرطة "ستواصل مراقبة ومعالجة التهديدات التي قد تواجهها النائبة"، مشيرة إلى أن "كلمات الرئيس تزن طنّاً، وخطاباته البغيضة والتحريضية تخلق خطراً حقيقيّاً.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه بعد وقت قصير من طلب بيلوسي، ألغى ترمب تثبيت التغريدة على رأس منشوراته في تويتر.

وكانت بيلوسي -إلى جانب ديمقراطيين آخرين- انتقدوا ترمب على تلك التغريدة، واتهمه البعض بأنه يحاول التحريض على العنف ضد النائبة المسلمة.

ونشر ترمب، السبت، تغريدة تضمنت فيديو لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وفيه مقطع للنائبة الديمقراطية إلهان عمر، يُظهِرها تستهين بتلك الهجمات.

وهاجم ترمب إلهان عمر مؤخراً بعد خطاب ألقته في لوس أنجلوس، قبل عدة أسابيع، عن "الإسلاموفوبيا" والتحريض ضد المسلمين منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن ترمب بالقول إن الرئيس لم يقصد أي إساءة في تغريدته، معتبرة أن مخاطبته إلهان عمر تأتي "بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية، لا مرَّة واحدة فحسب".

وخالف عديد من الزعماء والنشطاء والجماعات الدينية بما فيها اليهودية والمسيحية، ترمب وآيباك الرأي، ويعتبرون حملات التشويه التي تستهدفها عملية ممنهجة لإسكات الأصوات الناقدة لإسرائيل وسياسات ترمب المثيرة للجدل.