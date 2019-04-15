سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 15 أبريل/نيسان 2019
المجلس العسكري السوداني قرر إعفاء وزير الدفاع السابق عوض بن عوف من الخدمة العسكرية
15 أبريل 2019

أهم الأحداث:

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعفي بن عوف من الخدمة العسكرية ويصدر قرارات جديدة، وموسكو تثمّن رفض أردوغان الضغوط بشأن صفقة S-400.

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      المجلس العسكري السوداني يقرر إعفاء بن عوف من الخدمة العسكرية

      أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي إبراهيم إعفاء وزير الدفاع رئيس المجلس السابق عوض بن عوف من الخدمة العسكرية. [TRT عربي]

      وأشار إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، إلى عدة قرارات اتخذها المجلس العسكري أبرزها إعفاء سفير البلاد لدى واشنطن محمد عطا‎، والسفير لدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل، من منصبيهما، وتعيين أبو بكر مصطفى مديراً لجهاز الأمن والمخابرات خلفاً لصلاح قوش الذي استقال الجمعة من منصبه. [TRT عربي]

      وتعهّد إبراهيم بأن حزب المؤتمر الوطني، الذي كان حاكماً في السودان بزعامة عمر البشير، لن يشارك في الحكومة الوطنية المقرر تشكيلها. [TRT عربي]

      موسكو تثمّن رفض أردوغان الضغوط بشأن صفقة S-400

      أعربت الرئاسة الروسية، الأحد، عن امتنانها لإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شراء منظومة صواريخ S-400 الروسية، رغم الضغوط التي تُمارس ضد بلاده في هذا الخصوص. [الأناضول]

      وقال المتحدث باسم الكريملن ديمتري بيسكوف إن "الدول المستقلة التي تتخذ قراراتها بمعزل عن الإملاءات، باتت معدودة جدا، تركيا وروسيا من هذه الدول". [الأناضول]

      وكان أردوغان قال في وقت سابق بخصوص صفقة المنظومة الروسية "إذا وقعت تركيا على صفقة وأبرمت اتفاقاً حول أمر ما، فمعنى ذلك أن الأمر قد انتهى ولا عودة عنه، وبناء عليه سنكمل طريقنا، وهذا حق سيادي لنا". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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