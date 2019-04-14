قال منظمون في مؤتمر تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال في البحرين، الأحد، إن وفداً إسرائيلياً اعتذر عن المشاركة بسبب مخاوف أمنية بعد حملة احتجاجات على الزيارة.

وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين إن زيارة الوزير التي كانت مقررة للبحرين هذا الأسبوع "تأجلت لأسباب سياسية"، وأوضح وزير إسرائيلي آخر أن سبب راجع لمحادثات الائتلاف بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك وسط جهود دبلوماسية بهدف تشكيل تحالف مشترك بين إسرائيل ودول عربية خليجية في مواجهة ما يرونه العدو المشترك.

وظهرت تلك الجهود إلى العلن بصورة متزايدة بعد سنوات من الاتصالات السرية بسبب قوة المعارضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكان وفد مؤلف من نحو 30 فرداً من المسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين يعتزم حضور مؤتمر تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال، ومقرها الولايات المتحدة، في البحرين من 15 إلى 18 أبريل/نيسان الجاري.

وأثار ذلك انتقادات في البحرين، وأصدر البرلمان بياناً رافضاً للزيارة بالتزامن مع إطلاق دعوات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما خرجت بعض المظاهرات الرافضة في شوارع العاصمة المنامة.