سياسة
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وفد إسرائيلي يلغي زيارته للبحرين بعد احتجاجات شعبية
ألغى وفد إسرائيلي من مستثمرين ورجال أعمال زيارة كان من المقرر أن يجروها إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في مؤتمر اقتصادي، بسبب مخاوف أمنية أثرتها حملة احتجاجات بحرينية منددة بزيارة الوفد.
وفد إسرائيلي يلغي زيارته للبحرين بعد احتجاجات شعبية
وفد إسرائيلي يلغي مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالمنامة بسبب تخوفات أمنية / Getty Images
14 أبريل 2019

قال منظمون في مؤتمر تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال في البحرين، الأحد، إن وفداً إسرائيلياً اعتذر عن المشاركة بسبب مخاوف أمنية بعد حملة احتجاجات على الزيارة.

وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين إن زيارة الوزير التي كانت مقررة للبحرين هذا الأسبوع "تأجلت لأسباب سياسية"، وأوضح وزير إسرائيلي آخر أن سبب راجع لمحادثات الائتلاف بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك وسط جهود دبلوماسية بهدف تشكيل تحالف مشترك بين إسرائيل ودول عربية خليجية في مواجهة ما يرونه العدو المشترك.

وظهرت تلك الجهود إلى العلن بصورة متزايدة بعد سنوات من الاتصالات السرية بسبب قوة المعارضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكان وفد مؤلف من نحو 30 فرداً من المسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين يعتزم حضور مؤتمر تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال، ومقرها الولايات المتحدة، في البحرين من 15 إلى 18 أبريل/نيسان الجاري.

وأثار ذلك انتقادات في البحرين، وأصدر البرلمان بياناً رافضاً للزيارة بالتزامن مع إطلاق دعوات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما خرجت بعض المظاهرات الرافضة في شوارع العاصمة المنامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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