قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الأحد، إن بلاده ممتنَّة لإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شراء منظومة S-400 الدفاعية، "رغم الضغوطات كافَّةً التي تُمارَس على بلاده بهذا الخصوص".

وأضاف المتحدث ديمتري بيسكوف في لقاء مع قناة "روسيا1" أن ضغوطاً كبيرة تُمارَس على تركيا لثنيها عن شراء المنظومة الروسية.

وأشار إلى أن "الدول المُستقلة التي تتخذ قراراتها بمعزل عن الإملاءات باتت معدودة جدّاً، وتركيا وروسيا من ضمن هذه الدول".

وأكّد بيسكوف أن المواقف الحازمة التي يتبناها الرئيس التركي "ستساهم في بناء حوار حر وسيادي".

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق بخصوص صفقة المنظومة الروسية "إذا وقَّعَت تركيا على صفقة وأبرمت اتفاقاً حول أمر ما، فمعنى ذلك أن الأمر قد انتهى ولا عودة عنه، وبناءً عليه سنكمل طريقنا، وهذا حقّ سيادي لنا".

يُذكر أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تَعثُّر جهودها المطوَّلة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية هذه الصفقة بمزاعم عدّة، وسعت لإجهاضها من خلال ممارسة الضغوط على تركيا، والتهديد بوقف بيع مقاتلات F-35 لأنقرة.