سياسة
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الرئاسة الروسية تثمّن رفض أردوغان الضغوط على تركيا بشأن منظومة S-400
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن الدول المُستقلة التي تتخذ قراراتها بمعزل عن الإملاءات باتت معدودة جدّاً، وتركيا وروسيا من ضمن هذه الدول. وأضاف أن بلاده ممتنة لموقف الرئيس التركي الرافض للغضوط الهادفة لثني أنقرة عن شراء منظومة S-400.
الرئاسة الروسية تثمّن رفض أردوغان الضغوط على تركيا بشأن منظومة S-400
 بيسكوف قال إن ضغوطاً كبيرة تمارس على تركيا لثنيها عن شراء المنظومة الروسية  / AFP
14 أبريل 2019

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الأحد، إن بلاده ممتنَّة لإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شراء منظومة S-400 الدفاعية، "رغم الضغوطات كافَّةً التي تُمارَس على بلاده بهذا الخصوص".

وأضاف المتحدث ديمتري بيسكوف في لقاء مع قناة "روسيا1" أن ضغوطاً كبيرة تُمارَس على تركيا لثنيها عن شراء المنظومة الروسية.

وأشار إلى أن "الدول المُستقلة التي تتخذ قراراتها بمعزل عن الإملاءات باتت معدودة جدّاً، وتركيا وروسيا من ضمن هذه الدول".

وأكّد بيسكوف أن المواقف الحازمة التي يتبناها الرئيس التركي "ستساهم في بناء حوار حر وسيادي".

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق بخصوص صفقة المنظومة الروسية "إذا وقَّعَت تركيا على صفقة وأبرمت اتفاقاً حول أمر ما، فمعنى ذلك أن الأمر قد انتهى ولا عودة عنه، وبناءً عليه سنكمل طريقنا، وهذا حقّ سيادي لنا".

يُذكر أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تَعثُّر جهودها المطوَّلة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية هذه الصفقة بمزاعم عدّة، وسعت لإجهاضها من خلال ممارسة الضغوط على تركيا، والتهديد بوقف بيع مقاتلات F-35 لأنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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