أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان ياووز، أنهم أتموا تحضيراتهم إلى حدّ كبير، للتقدم بـ"طعن استثنائي"، من أجل إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.

وأكّد ياووز، في تغريدة على تويتر الأحد، أن الحزب سيقدم طلب الطعن والمرفقات، إلى اللجنة العليا للانتخابات في وقت قريب جدّاً.

وطالب مرشَّح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الجمعة، اللجنة العليا للانتخابات بإلإسراع في إصدار قرار حاسم لنتيجة الانتخابات في إسطنبول.

فيما أكّد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، أن اللجنة العليا للانتخابات ليست في إمرة أي حزب سياسي.

وشهدت تركيا انتخابات محلية، في 31 مارس/آذار الماضي، أفرزت تَقَدُّم مرشَّح المعارضة في إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية.

فيما طالب حزب العدالة والتنمية، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".