سياسة
2 دقيقة قراءة
مادورو يزيد أعداد المليشيا المدنية في فنزويلا.. وغوايدو في جولة داخلية
أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بزيادة عدد المليشيا المدنية بنحو مليون فرد، بينما قام زعيم المعارضة خوان غوايدو بجولة في ولاية زوليا غربي البلاد، التي تضررت من انقطاع الكهرباء.
مادورو يزيد أعداد المليشيا المدنية في فنزويلا.. وغوايدو في جولة داخلية
لا يزال كبار الضباط في الجيش يدينون بالولاء لمادورو / Reuters
14 أبريل 2019

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يستهدف زيادة عدد أفراد المليشيا الوطنية البوليفارية إلى ثلاثة ملايين بحلول نهاية العام، وقال إن عددها أكثر من مليونين حالياً، وشجعها مادورو على الاشتراك في الإنتاج الزراعي.

وقال مادورو للآلاف من أفراد المليشيا الذين تجمعوا في العاصمة كراكاس مرتدين الزي العسكري "استعدوا وبنادقكم على أكتافكم، للدفاع عن أرض الأجداد وحفر الأخاديد لزراعة الحبوب لإنتاج الطعام من أجل المجتمع والشعب".

وشكل الرئيس الراحل هوجو تشافيز المليشيات المدنية في 2008 بهدف أن يكون لها دور مكمل للقوات المسلحة. وتتبع هذه المليشيات الرئاسة مباشرة.

ولا يزال كبار الضباط في الجيش يدينون بالولاء لمادورو، على الرغم من عرض غوايدو العفو عن أفراد الجيش الذين يبدلون ولاءهم.

من جهته، يقوم خوان غوايدو زعيم المعارضة المهيمنة على البرلمان، والذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في يناير/كانون الثاني، بجولة للحصول على التأييد، وقال في ولاية زوليا "نحن هنا للوقوف على الوضع، أنتم تعانون. لكن زوليا ستنهض".

وطالب غوايدو الجيش بالتخلي عن مادورو وسط انهيار الاقتصاد الذي يعاني من تضخم مفرط، وأثر عليه انقطاع الكهرباء المتكرر، في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي.

وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
منتِج وثائقي يتهم "BBC" بمحاولة إسكات فريقه بعد رفض بث فيلم عن الأطباء في غزة
سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.. هل يمهّد الطريق لتعافي الاقتصاد المنهك؟
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 31 عسكرياً بـ"نيران صديقة" في الحرب البرية على غزة
الاحتلال يواصل استهداف منتظري المساعدات في غزة.. وبوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينياً في شهر
روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
تخفيضات بقيمة 4.5 تريليون.. الكونغرس الأمريكي يوافق نهائياً على قانون ترمب للضرائب
الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
حماس تعلن بحث مقترح وقف إطلاق النار المقدّم من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية
رمز لوحدة البلاد ونهضتها.. الرئاسة السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية
القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57 ألفاً و130.. وموظفو مساعدات يطلقون النار على الجوعى
بفعل الرسوم الجمركية.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 71.5 مليار دولار في مايو
بوتين لترمب: لن نتخلى عن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا وندعو لتسوية نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسياً
لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us