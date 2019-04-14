سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 14 أبريل/نيسان 2019
الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق مستمرة جنوبي طرابلس / AA
14 أبريل 2019

أهم الأحداث:

المعارضة السودانية ستقدم قائمة بأسماء المدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن استعادة السيطرة على معسكر اللواء الرابع جنوبي طرابلس.

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      المعارضة السودانية ستقدم قائمة بأسماء المدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي

      أعلن عضو وفد المعارضة السودانية عمر الدقير، مساء السبت، أن المعارضة ستزود رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، الأحد، بقائمة بأسماء مدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري. [الأناضول]

      وقال الدقير، في كلمة له للمعتصين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم "طالبنا بمشاركة مدنيين مع المجلس العسكري في المجلس الرئاسي الانتقالي، وسنقدم قائمة بالأسماء إلى رئيس المجلس، الأحد". [الأناضول]

      في الوقت نفسه، أدّى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذين تم تعيينهم، السبت، القسم أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بموجب المرسوم الدستوري رقم (7) في حضور رئيس القضاء السوداني. [وكالة السودان للأنباء]

      حكومة الوفاق تعلن استعادة السيطرة على معسكر اللواء الرابع جنوبي طرابلس

      أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، السبت، استعادة السيطرة على معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوبي طرابلس، الذي كانت قوات حفتر استولت عليه في وقت سابق. [الأناضول]

      بالتزامن مع ذلك، قال رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح، السبت، إن القوات التي يقودها خليفة حفتر ستواصل زحفها نحو العاصمة طرابلس رغم دعوات دولية لوقف الهجوم الذي يهدد بسقوط ضحايا كثيرين من المدنيين. [رويترز]

      وكان الجنرال الليبي خلفة حفتر الذي يقود قوات يدعمها برلمان طبرق شرقي ليبيا، أعلن في 4 أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس في خطوة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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