سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس المجلس العسكري السوداني يعلن إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المعتقلين
أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، في أول خطاب له بعد تعيينه خلفاً لعوض بن عوف الذي تنحى عن رئاسة المجلس، إلغاء حظر التجوال والإفراج عن المحتجزين الذين اعتُقلوا بموجب حالة الطوارئ منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
رئيس المجلس العسكري السوداني يعلن إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المعتقلين
عبد الفتاح البرهان يعلن إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المعتقلين
13 أبريل 2019

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، إلغاء حظر التجول وإطلاق سراح جميع المحتجزين بموجب الطوارئ منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال البرهان في أول بيان له بعد اختياره رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي خلفاً لعوض بن عوف الذي أعلن تنحيه عن رئاسة المجلس، الجمعة، إن الفترة الانتقالية في البلاد ستستمر لمدة عامين بحد أقصى، وستُشكَّل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية، مؤكّداً أن مهامّ المجلس العسكري خلال هذه الفترة تنحصر في إنفاذ القانون وتهيئة المرحلة الانتقالية.

وأضاف "ندعو جميع أطياف المجتمع السوداني إلى حوار وطني شامل".

وطالب رئيس المجلس العسكري السوداني المواطنين بالتعاون والمساعدة في العودة إلى الحياة الطبيعية و"استكمال شعارات الثورة".

وأعلن البرهان حلّ حكومات الولايات وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية لتسيير الأعمال، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة جميع المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تَورَّطوا في قتل الأبرياء.

بالإضافة إلى ذلك أعلن البرهان "وقف إطلاق النار في كل مناطق السودان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
منتِج وثائقي يتهم "BBC" بمحاولة إسكات فريقه بعد رفض بث فيلم عن الأطباء في غزة
سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.. هل يمهّد الطريق لتعافي الاقتصاد المنهك؟
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 31 عسكرياً بـ"نيران صديقة" في الحرب البرية على غزة
الاحتلال يواصل استهداف منتظري المساعدات في غزة.. وبوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينياً في شهر
روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
تخفيضات بقيمة 4.5 تريليون.. الكونغرس الأمريكي يوافق نهائياً على قانون ترمب للضرائب
الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
حماس تعلن بحث مقترح وقف إطلاق النار المقدّم من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية
رمز لوحدة البلاد ونهضتها.. الرئاسة السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية
القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57 ألفاً و130.. وموظفو مساعدات يطلقون النار على الجوعى
بفعل الرسوم الجمركية.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 71.5 مليار دولار في مايو
بوتين لترمب: لن نتخلى عن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا وندعو لتسوية نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسياً
لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us