صدّق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على استقالة مدير المخابرات والأمن السوداني صلاح قوش، من منصبه.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، يوم السبت. وأوضح البيان المقتضب أن استقالة قوش تقدم بها مساء الجمعة.‎

ومساء الجمعة، أعلن عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه، رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين، عقب الإطاحة بالبشير.

كما أشار بن عوف، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إلى اختيار الفريق أول عبد الفتاح برهان، خلفاً له.

يذكر أن بن عوف أعلن الخميس عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وجاء إعلان بن عوف، الخميس، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام.