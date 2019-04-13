انطلقت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، أعمال جلسة مجلس النواب اليمني التي تعقد، السبت، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 2015.

وانتُخب بالإجماع، سلطان البركاني رئيساً للمجلس، إضافة إلى ثلاثة نواب له، هم محسن باصرة، ومحمد الشدادي، وعبد العزيز جباري.

مصدر برلماني قال إن أكثر من 143 عضواً من أعضاء مجلس النواب يحضرون الجلسة.

كما شارك في أعمال جلسة مجلس النواب (غير الاعتيادية) الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد وصوله صباح السبت، إلى مدينة سيئون.

وقال هادي في كلمته خلال افتتاح دورة المجلس "إن أهم دلالة من دلالات انعقاد مجلس النواب في هذا اليوم المجيد هي توحد اليمنيين كافة بكل أحزابهم واتجاهاتهم وأطيافهم على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية وفي مواجهة المشروع الحوثي المدمر".

وأضاف هادي "بينما نبذل كل التسهيلات والدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، نجد أن الميليشيات الانقلابية تتعنت وتناور وتضع كل العراقيل لإفشال تلك الجهود".

ويعد مجلس النواب اليمني الأطول عمراً، إذ انتُخب أعضاؤه البالغ عددهم 301 في 2003، وينقسم أعضاء البرلمان بغرفتيه حالياً، بين موالين للحكومة اليمنية، وآخرين لجماعة الحوثي.

عضو مجلس النواب، محمد الحاج الصالحي، قال إن الحكومة تملك النصاب القانوني وزيادة لعقد جلسة البرلمان.

وأشار إلى أنه إذا استُبعد الأعضاء المتوفون، وعددهم 34، يكون النصاب القانوني في حدود 135 عضواً.

ولا يزال رئيس المجلس يحيى الراعي، يعقد جلسات بين الحين والآخر للأعضاء الذين ما زالوا في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014.

و الأربعاء الماضي، أصدر الرئيس اليمني قراراً بدعوة مجلس النواب إلى عقد دورة استثنائية في محافظة حضرموت.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وصلت قوات عسكرية يمنية وسعودية برفقتها آليات ومعدات ثقيلة، بينها نظام باتريوت إلى مدينة سيئون.

ومنذ 4 أعوام، يشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المُسنَدة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى، المدعومين من إيران.