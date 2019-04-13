سياسة
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البرهان رئيساً للمجلس العسكري السوداني وقوات الدعم السريع خارجه
أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الجمعة، اليمين رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفاً لعوض بن عوف، فيما جدد قائد قوات الدعم السريع حميدتي، السبت، اعتذاره عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي، وطالب بالاستجابة لمطالب الشعب.
البرهان رئيساً للمجلس العسكري السوداني وقوات الدعم السريع خارجه
أدى الفريق أول عبد الفتاح برهان في وقت متأخر الجمعة اليمين رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي / AFP
13 أبريل 2019

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت متأخر الجمعة، اليمين رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفاً لعوض بن عوف.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلن عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفاً له.

من جانبه، جدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، السبت، اعتذاره عن عدم المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي، إلا بعد الاستجابة لمطالب الشعب.

وقال حميدتي في بيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على فيسبوك، عقب إعلان عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري "قررت عدم المشاركة في المجلس العسكري إلى حين الاستجابة لمتطلبات الشعب والبدء فيها".

وطالب حميدتي بتشكيل مجلس انتقالي يكون التمثيل فيه عسكرياً، وحكومة مدنية يتم الاتفاق عليها مع جميع الأحزاب وتجمع المهنيين.

ودعا حميدتي إلى "وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد على ثلاثة إلى ستة شهور، يجري خلالها تنقيح الدستور"، وتشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد، وتنظيم انتخابات، وفق قانون يُتفق عليه.

وطالب بأن تكون "مهمة المجلس الانتقالي التركيز على إنقاذ الوضع الاقتصادي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والإشراف على لجنة صياغة وتنقيح الدستور".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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