سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 13 أبريل/نيسان 2019
تجمع المهنيين السودانيين دعا المواطنين لعدم ترك ساحات الاعتصام / Reuters
13 أبريل 2019

أهم الأحداث:

مظاهرات حاشدة في الجزائر رفضاً لابن صالح رئيساً مؤقتاً، وبن عوف يتنازل عن رئاسة المجلس العسكري السوداني.

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مظاهرات حاشدة في الجزائر رفضاً لابن صالح رئيساً مؤقتاً

تدفّق مئات آلاف المتظاهرين إلى ساحات الجزائر العاصمة ومدن أخرى، رفضاً لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية، في أول جمعة بعد تنصيب عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد. [TRT عربي]

ويرى المحتجون أن الأجهزة والشخصيات التي تعينت في عهد بوتفليقة لا يمكن أن تضمن اقتراعا حراً وعادلاً لانتخاب خليفته ويخشون حدوث تزوير انتخابي لخدمة النظام الحاكم. [وكالة الأنباء الفرنسية]

وفي سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الجمعة، المعلومات المتداولة حول قراره الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/تموز القادم. [TRT عربي]

بن عوف يتنازل عن رئاسة المجلس العسكري في السودان

أعلن عوض بن عوف، مساء الجمعة، تنازله عن منصب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتعيين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلفاً له. وقال بن عوف "أعلن أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وكفاءته وجدارته لهذا المنصب، وأنا على ثقة أنه سيصل بالسفينة التي أبحرت إلى بر الأمان". [TRT عربي]

من جانبه، دعا تجمع المهنيين السودانيين، مساء الجمعة، المواطنين للخروج إلى الشوارع وعدم ترك ساحات الاعتصام، عقب تنحي بن عوف، معتبراً أن ما جرى هو "انتصار لإرادة الجماهير". وفي بيان مقتضَب نشره التجمع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دعا المواطنين "للخروج إلى الشوارع، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقارّ حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في ساحات الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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