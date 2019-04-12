سياسة
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حزب العدالة والتنمية: اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ليست تحت إمرة أحد
شدد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي على استقلالية قرار اللجنة العليا للانتخابات، رافضاً أي تصريحات تصدر عن الأحزاب من شأنها الضغط على اللجنة.
حزب العدالة والتنمية: اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ليست تحت إمرة أحد
جليك رفض التصريحات الضاغطة على اللجنة العليا للانتخابات  / AA
12 أبريل 2019

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن اللجنة العليا للانتخابات ليست في إمرة أي حزب سياسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر الحزب بالعاصمة التركية أنقرة، الجمعة.

وأشار جليك، إلى أن شرعية الانتخابات في عموم البلاد ليست مثار جدل لدى الأحزاب، سواء حزبنا أو غيره.

وأضاف أن "محاولة البعض توجيه اللجنة العليا للانتخابات والضغط عليها بما ينافي القوانين، إنما يثير الجدل حول شرعية أحزابهم".

وشدد على أن اللجنة العليا للانتخابات ليست جهازاً إدارياً لأي حزب، ولن تصدر قراراً وفقاً للنظام الداخلي لأي حزب.

وفي وقت سابق الجمعة، طالب مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار حاسم لنتيجة الانتخابات في إسطنبول.

وخلال تصريحات صحفية، أعرب إمام أوغلو، عن أسفه لاستمرار عملية فرز بعض الأصوات مجدداً في إسطنبول.

وأضاف "لم يعد لإسطنبول أي يوم واحد لتخسره أو تنتظره، فـ16 مليون نسمة ينتظرون الخدمات".

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية.

فيما طالب حزب العدالة والتنمية، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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